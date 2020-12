Alexis Sanchez tornerà nel 2021: il cileno non ha superato i problemi muscolari e sarà quindi indisponibile per la sfida contro il Verona

Alexis Sanchez tornerà nel 2021. Come riporta il Corriere dello Sport, il cileno non ha superato i problemi all’adduttore e quindi non sarà rischiato per la difficile trasferta in Veneto contro l’Hellas Verona.

Lui, così come Pinamonti e Vecino, salterà l’ultima gara dell’anno dopo aver dato forfait anche con Napoli e Spezia.