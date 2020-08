Inter, scelto il vice Handanovic: Radu tornerà nerazzurro

Ionut Radu è pronto a tornare all’Inter e ricoprire il ruolo da vice Handanovic. Daniele Padelli sarà il terzo portiere

Samir Handanovic rimarrà anche l’anno prossimo il portiere titolare dell’Inter. Alle sue spalle, invece, ci sarà qualche cambiamento.

Come riporta Tuttosport Daniele Padelli diventerà il terzo portiere (Berni andrà via) mentre per il ruolo da vice Handanovic è stato scelto Ionut Radu. Dopo mezza stagione vissuta da protagonista da Genova, sponda Grifone, e una seconda parte da riserva a Parma, è pronto a tornare all’Inter.