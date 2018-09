Inter: settimana decisiva, Spalletti deve fare i conti anche con l’infermeria

Ad attendere il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, c’è una settimana di fuoco che potrebbe essere decisiva per il suo futuro in nerazzurro

I tifosi dell’Inter probabilmente stanno ancora festeggiando l’importantissima vittoria in rimonta contro il Tottenham, nella prima gara della fase a gironi di Champions League. La squadra di Spalletti, difatti, ha ritrovato il sorriso dopo un avvio di campionato molto deludente che ha condotto il club nelle zone basse della classifica con soli 4 punti. Adesso, questo successo europeo potrebbe dare grinta alla squadra che in una settimana può rimettere la stagione in carreggiata. L’Inter, in una settimana esatta da sabato a sabato, sarà impegnata in tre sfide molto ravvicinate –Sampdoria, Fiorentina e Cagliari-. Giorni decisivi per la società, ma anche per l’allenatore che in caso di flop potrebbe realmente rischiare la panchina. Diversamente il Biscione potrebbe risollevarsi e mettersi alle spalle gli ultimi passi falsi.

Oltre agli impegni Luciano Spalletti dovrà tenere conto dei giocatori che hanno disputato molte gare, badando, dunque, al turnover e agli infortunati. In infermeria, difatti, ci sono diverse pedine che potrebbero non prendere parte al match contro la Sampdoria come Sime Vrsaljko e Lautaro Martinez. Danilo D’Ambrosio, invece, sembrerebbe aver recuperato dal problema alla coscia destra.