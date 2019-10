Inter, si pensa al dopo Handanovic: piace Musso dell’Udinese

L’Inter pensa portiere del futuro: per il dopo Handanovic piace Musso dell’Udinese, i dettagli

L’Inter riflette sul futuro e perfeziona il rinnovo di Samir Handanovic. Il portiere slovacco difenderà i pali nerazzurri per un’altra stagione, ma permetterà al suo erede di crescere e raccoglierne l’eredità.

Il primo nome sulla lista della dirigenza appartiene a Juan Agustin Musso, attualmente di proprietà dell’Udinese. Per l’argentino, fresco di convocazione in nazionale, si tratterebbe di un salto di qualità notevole dopo l’esperienza in bianconero.