Inter, Skriniar: «Stagione positiva. Futuro? Sono contento qui»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha analizzato la stagione dei nerazzurri, finendo per parlare poi del suo futuro

Dal ritiro della Nazionale slovacca ha parlato Milan Skriniar, difensore dell‘Inter.

ANNATA POSITIVA – «Anche se non abbiamo vinto lo Scudetto abbiamo portato a casa due trofei. In campionato non abbiamo gestito alcune partite come il derby di ritorno che abbiamo perso in 3′ nonostante fossimo avanti 1-0 al 75′. Siamo stati la squadra migliore in quella gara, ma è stata una sconfitta decisiva. Poi c’è stato il ko di Bologna, ma alla fine è stata una stagione positiva perchè abbiamo vinto due trofei contro la Juve».

FUTURO – «Ho un contratto con l’Inter e sono contento. Le voci di una cessione escono fuori ogni sei mesi ma non c’è nulla di vero».