La conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro il Bologna

L’Inter si prepara per la terza giornata di campionato, dopo un avvio deludente in cui la squadra di Spalletti ha raccolto un solo punto in due gare. Contro il Bologna in trasferta, dunque, è vietato sbagliare per il club milanese che vuole assolutamente portare a casa il primo successo stagionale. Pochi minuti fa l’allenatore nerazzurro, ha terminato la conferenza stampa alla vigilia del match.

Luciano Spalletti ha affermato che si sarebbe un po’ aspettato questo calo iniziale da parte della squadra, con molti giocatori di rientro dal Mondiale e altri arrivati a Milano durante questa sessione di calciomercato, adesso, però, bisogna reagire e riemergere. Il mister nerazzurro ha, poi, proseguito dichiarando che anche il Bologna non ha iniziato al meglio la stagione, ma quando si parla di avversari ci sono sempre le stesse motivazioni e la voglia di far bene.

Infine sul sorteggio di Champions di ieri, che ha visto l’Inter sorteggiata nello stesso raggruppamento di Barcellona e Tottenham: «È un girone tosto e duro, ma se un anno fa ci avessero detto che saremmo entrati in Champions contro Barcellona e Tottenham, saremmo stati felici, molto felici. Noi dovremo essere all’altezza degli altri. Dopodiché è chiaro che paghiamo lo scotto di essere in quarta fascia».