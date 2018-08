Le parole dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti nella conferenza stampa prima del match contro il Sassuolo, in programma domani

Prima conferenza stampa della stagione per il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro il Sassuolo, valida per il primo turno della Serie A 2018/2019. Il mister ha affermato che la squadra è in buone condizioni ed è pronta a sfidare e vincere contro chiunque, anche se i precedenti contro il Sassuolo non sono favorevoli. Il tecnico nerazzurro non si nasconde e ammette di sentire di aver in mano una squadra molto forte e competitiva in grado di lottare per lo Scudetto insieme alle big del campionato. Spalletti è anche soddisfatto del calciomercato ammettendo che alla rosa adesso non manca nulla e i nuovi arrivi potranno dare sicuramente un grosso contributo.

L’allenatore toscano ha, poi, parlato degli obiettivi societari: «Vogliamo vincere quante più partite possibili, rimanere in Champions League ed offrire uno spettacolo sia dal punto di vista comportamentale che di squadra, anche se siamo consapevoli di trovarci di fronte a società forti che si sono rinforzate durante il mercato». Il tecnico non ha voluto poi rilasciare dichiarazioni sul caso Luka Modric affermando di non voler parlare di giocatori che non vestono la maglia del Biscione. Infine, si è soffermato sulle condizioni di Skriniar e su Joao Mario: «Skriniar è da valutare per la gara contro il Sassuolo, in questi giorni abbiamo preferito lasciarlo fuori, bisogna fare attenzione. Joao Mario non è stato convocato per un affaticamento muscolare, non è fuori rosa come qualcuno ha scritto».