Inter, Thuram cercasi: senza Lautaro l’attacco perde certezze! Il dato eloquente: c’è un fattore che sembra penalizzare il francese

Inter, Thuram cercasi: senza Lautaro l’attacco perde certezze! Il dato eloquente: dentro la crisi realizzativa del centravanti francese

Il pareggio contro l’Atalanta ha lasciato in casa Inter non soltanto rabbia per gli episodi arbitrali, ma anche nuove riflessioni sul rendimento di alcuni uomini chiave. Tra questi c’è Marcus Thuram, attaccante francese che anche a San Siro ha vissuto una serata complicata, confermando un periodo di flessione che inizia a pesare nel momento più delicato della stagione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport nella sua analisi del match, il figlio d’arte transalpino è apparso ancora lontano dalla versione brillante ammirata nei mesi migliori, finendo nel mirino dei mugugni del pubblico dopo un’altra prova opaca. Il problema, per i nerazzurri, è ancora più evidente perché l’assenza di Lautaro Martinez, capitano e riferimento offensivo della squadra, ha aperto un vuoto pesantissimo nel reparto avanzato.

L’errore davanti a Carnesecchi fotografa il momento del francese

L’episodio che meglio racconta la crisi di Thuram è arrivato nel secondo tempo, quando l’attaccante è stato liberato davanti a Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, da una giocata di Henrikh Mkhitaryan. In quella situazione, il francese aveva sul piede il possibile 2-0, una rete che avrebbe probabilmente cambiato l’intera storia della partita. Invece, la conclusione è stata respinta dal portiere della Dea, alimentando ulteriormente il malcontento del Meazza. I numeri, del resto, non aiutano: Thuram non segna dall’8 febbraio e, nel 2026, ha realizzato appena tre reti. Un bottino troppo leggero per un giocatore chiamato a guidare l’attacco in assenza del capitano argentino. La sensazione è che il centravanti stia pagando non solo un calo fisico e mentale, ma anche il peso del confronto con Pio Esposito, giovane attaccante che si è preso spazio e fiducia con prestazioni sempre più convincenti.

Senza Lautaro il rendimento cala, Chivu aspetta risposte e recuperi

Il dato che più preoccupa è legato al rendimento offensivo complessivo della squadra. Sempre secondo la lettura proposta dalla rosea, con Lautaro in campo l’Inter viaggiava a una media di 2,4 gol a partita, mentre senza il suo capitano la produzione offensiva è crollata fino a 1,25. Una differenza enorme, che racconta il valore del numero 10 argentino ma anche le difficoltà di chi avrebbe dovuto raccoglierne l’eredità. Cristian Chivu, allenatore romeno dei nerazzurri, continua a dare fiducia a Thuram, ma adesso si aspetta segnali concreti, anche perché all’orizzonte ci sono partite decisive. In parallelo, il club aspetta il rientro di Lautaro e anche quello di Hakan Calhanoglu, regista turco fondamentale per dare ordine e qualità alla manovra. Per ritrovare slancio, questa Inter ha bisogno che i suoi uomini migliori tornino a incidere.