Inter, Thuram viaggia come Milito e Adriano: che numeri!

Marcus Thuram ha segnato anche al Maradona contro il Napoli e i numeri dicono che stia viaggiando come Milito e Adriano

L‘Inter se lo gode da quando è arrivato. L’esplosione in Serie A, e non solo, è merito del lavoro della squadra, suo e di Inzaghi che ne ha capito le caratteristiche. In stagione ha preso parte a 11 gol, soltanto Milito (13) e Adriano (14) hanno fatto meglio nelle prime 14 giornata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.