Radja Nainggolan potrebbe andare in panchina contro il Torino: mercoledì lo staff medico dell’Inter valuterà le condizioni del giocatore

Radja Nainggolan, nuovo centrocampista dell’Inter, è stato costretto a saltare l’esordio dei nerazzurri contro il Sassuolo – perso 1-0 dalla squadra di Spalletti – per infortunio. Il belga, alle prese con un problema muscolare che lo tiene fuori ormai da un mese, continua a lavorare a parte, ma potrebbe essere recuperato per il match di domenica sera contro il Torino di Walter Mazzarri. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, lo staff medico dell’Inter valuterà le sue condizioni il prossimo mercoledì e comunicherà al tecnico se sarà possibile averlo a disposizione almeno per la panchina.