Dove vedere Inter-Torino in streaming e diretta tv

Inter-Torino streaming e diretta tv: ecco come vedere la partita valida per la 2ª giornata di Serie A 2018/2019

Inter-Torino è la partita valida per la 2ª giornata di Serie A 2018/2019: il match è in programma domenica 26 agosto 2018 alle ore 20.30 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Da una parte l’Inter di Luciano Spalletti che cerca rivalsa dopo l’inopinata sconfitta subita alla prima di campionato contro il Sassuolo, dall’altra invece il Torino dell’ex Walter Mazzarri, sconfitto all’esordio di A dalla Roma sabato scorso soltanto grazie ad un euro-gol di Edin Dzeko. Una partita dagli esiti imprevedibili dunque per tantissimi aspetti: i nerazzurri non possono già più permettersi passi falsi, mentre la formazione granata – decisamente rinforzata in sede di mercato estivo – cercherà il colpaccio. Qui di seguito ecco tutte le informazioni su come vedere Inter-Toro in diretta tv ed in streaming.

L’incontro sarà trasmesso a partire dalle ore 20.30 in esclusiva in diretta satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241). Non è tutto però, perché Inter-Torino potrà essere seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go. Per chi avesse sottoscritto un abbonamento, la gara sarà disponibile inoltre anche tramite NOW TV su dispositivi mobili ed per smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ricordiamo infine che la partita sarà trasmessa sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e potrà essere seguita anche tramite la diretta live testuale con ampio pre-partita sul nostro sito.

Inter-Torino: probabili formazioni

QUI INTER – Ancora un dubbio da sciogliere per Spalletti: è quello riguardante Radja Nainggolan, infortunatosi nel pre-campionato ed assente contro il Sassuolo. Al momento l’ex centrocampista della Roma pare arruolabile per la gara, ma non è detto venga schierato sin dal primo minuto (al suo posto potrebbe esserci ancora Matias Vecino). In difesa recuperato Milan Skriniar, che tornerà titolare a scapito di Joao Miranda al fianco di Stefan de Vrij. A sinistra cambio della guardia: fuori Dalbert dopo la prova di settimana scorsa, dentro l’ex juventino Kwadwo Asamoah che dunque tornerà alla sua posizione originaria dopo essere stato giù provato a centrocampo. A destra per il momento l’ex Danilo D’Ambrosio sembrerebbe poter essere riconfermato, ma occhio al neo-acquisto Sime Vrsaljko che scalpita per giocare. Nessuna novità a centrocampo e nemmeno nei tre dietro all’unica punta Mauro Icardi: ancora spazio dunque a Lautaro Martinez, nonostante la deludente prestazione di sabato, con Ivan Perisic e Matteo Politano sulle fasce. Ancora non al top Keita Baldé, che dovrebbe partire dalla panchina.

QUI TORINO – Mazzarri non dovrebbe mutare troppo la formazione vista in campo contro la Roma. In difesa riconferme per Nicolas N’Koulou ed Emiliano Moretti, ma soprattutto per l’ex genoano Armando Izzo, infortunatosi proprio contro i giallorossi, ma recuperato in vista della sfida contro i nerazzurri. A centrocampo problemi per Daniele Baselli: al suo posto il nuovo acquisto Roberto Soriano affiancato da Tomas Rincon e Soualiho Meité. A sinistra occhio alla novità: out Alejandro Berenguer per far posto ad un altro degli ex della partita, Cristian Ansaldi. A destra Ola Aina, mentre in avanti l’ottimo Iago Falque dovrebbe ancora una volta supportare la punta Andrea Belotti. Occhio però alla panchina: Simone Zaza dovrebbe subentrare a partita in corso.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Martinez, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Ola Aina, Soriano, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri