L’AIA ha ufficializzato i provvedimenti sugli arbitri Fabbri, Nasca e Di Bello dopo il caos avvenuto nel match tra Inter ed Hellas Verona, ma non solo

L’AIA ha ufficializzato i provvedimenti sugli arbitri Fabbri, Nasca e Di Bello dopo il caos avvenuto nei match Inter–Hellas Verona e Milan-Atalanta di Coppa Italia. Dalle designazioni della ventesima giornata di Serie A, infatti, si evince come l’associazione italiana arbitri abbia sospeso per un turno Fabbri e Nasca.

Diversa, invece, la decisione su Di Bello: il direttore di gara del match di Coppa Italia tra Milan e Atalanta (in cui ci sono state numerose polemiche) non è stato sospeso ed è stato riconfermato per il ventesimo turno di Serie A.