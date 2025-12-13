Inter Women, Andres dopo la vittoria nel derby: «Siamo molto contente. Siamo state capaci di fare una cosa»

Inter Women, Ivana Andres nel post partita della sfida vinta contro il Milan ha analizzato nei dettagli la prestazione delle ragazze nerazzurre

Ivana Andres ha parlato a Inter TV dopo la vittoria schiacciante dell’Inter Women nel derby.

VITTORIA – «La verità è che siamo molto contente. È stata una partita che abbiamo preparato e costruito fin dal primo minuto. È vero che siamo partite andando sotto di un gol, ma credo che le grandi squadre si vedano proprio in partite come questa: siamo state capaci di ribaltare la situazione e alla fine siamo davvero felici».

PRESTAZIONE – «Avevamo tanta voglia di giocare una gara così, penso che ce la meritassimo. Siamo molto soddisfatte del lavoro di tutta la squadra».