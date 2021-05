Inter, Young: «Non mi ero accorto che il pallone fosse entrato...»

Ashley Young ha parlato ai microfoni di Dazn durante l’intervallo di Inter-Udinese, commentando la sua prima rete stagionale

A sbloccare Inter-Udinese è stato Ashley Young che con un tocco sotto sull’uscita di Musso ha centrato il bersaglio grosso.

L’esterno inglese è il diciassettesimo marcatore diverso per i nerazzurri in Serie A e così si è espresso al 45′ ai microfoni di Dazn: «Per tutti è una celebrazione quella di oggi, è molto bello rivedere i tifosi. Il gol? Quasi non me ne ero accorto che il pallone fosse entrato».