Inter, Zamorano attacca: «Scudetto del 1998 rubato dalla Juventus»

Ivan Zamorano ha parlato al quotidiano spagnolo As in vista del match di Champions League tra Inter e Real Madrid. Le sue parole

Ivan Zamorano ha parlato al quotidiano spagnolo As in vista del match di Champions League tra Inter e Real Madrid. Le sue parole.

1998 – «Quell’anno vincemmo la Coppa Uefa contro la Lazio a Parigi e segnai il primo gol. Abbiamo vinto anche lo ‘scudetto’, anche se la Juventus ce lo ha rubato. Poi è venuto fuori il tempo che in quella partita decisiva l’arbitro è stato comprato…».

INTER O REAL – «Ho il cuore diviso come lo scorso anno. Se i quattro anni al Madrid sono stati meravigliosi, quelli all’Inter non sono stati da meno. L’Inter era una squadra molto sudamericana, tutto ruotava intorno all’allegria, agli scherzi. Le due squadre devono passare come prima e seconda. Sono i favoriti. Il mio cuore chiede il pareggio nelle due partite, ma la mia mente dice che il Real vincerà al Bernabéu e l’Inter a San Siro. E voglio anche, e credo, che entrambe lotteranno per il campionato».

L’INTERVISTA COMPLETA SU INTERNEWS24.COM