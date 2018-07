Inter, Spalletti soddisfatto: «Passi avanti, le gambe iniziano a girare. Asamoah bene in mediana»

Luciano Spalletti ha commentato il pareggio ottenuto dall’Inter in amichevole contro lo Zenit: ecco le parole dell’allenatore nerazzurro

E’ un Luciano Spalletti soddisfatto quello che commenta il pareggio ottenuto dall’Inter in amichevole contro lo Zenit San Pietroburgo (leggi la cronaca della partita). All’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa finisce 3-3 e l’allenatore nerazzurro coglie le cose positive fatte vedere in campo dalla sua squadra: «Abbiamo fatto molto meglio dell’ultimo match, sia a livello tattico che a livello fisico. La squadra è stata molto più compatta, ha capito quando attaccare e quando aspettare. Il lavoro è stato fatto nella maniera corretta» le sue dichiarazioni a Inter TV.

Spalletti ha poi proseguito: «La nostra mentalità deve essere sempre quella di andare a fare gol, soprattutto in queste partite utili per trovare il ritmo. In questo momento non serve pensare troppo ai tatticismi, l’importante è non perdere le distanze. Le gambe stanno iniziando a girare e questo aspetto diventa fondamentale anche per la testa dei giocatori. Asamoah in mediana? Se l’è cavata benissimo, nonostante non ricoprisse quel ruolo da un po’ di tempo perché nell’Udinese ha fatto spesso la mezz’ala e nella Juventus ha giocato soprattutto sull’esterno. Ho visto anche Dalbert più tranquillo per tutta la partita».