Intervento riuscito per Spinazzola: i tempi di recupero

Leonardo Spinazzola si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico dopo l’infortunio a Euro 2020: i tempi di recupero

Leonardo Spinazzola si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico presso la clinica del professor Sakari Orava, in Finlandia. L’operazione al tendine d’Achille, infortunio riportato durante Belgio-Italia di Euro 2020, è perfettamente riuscita.

Come riportato da Sky Sport, l’esterno azzurro di proprietà della Roma dovrà restare lontano dai campi per almeno quattro mesi. Una brutta tegola per il nuovo allenatore giallorosso José Mourinho.