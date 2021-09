Sassuolo, Carnevali: «Dionisi darà buoni risultati. Anche Di Francesco e De Zerbi avevano avuto difficoltà»

Giovanni Carnevali ha dato fiducia a Dionisi e parlato di come cambia il progetto del Sassuolo dopo l’addio di De Zerbi

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ai margini dell’evento Cersaie 2021 ha commentato il momento dei neroverdi.

LE PAROLE – «E’ presto per definire quale sarà il nostro campionato. Ripartiamo con gli stessi obiettivi di sempre, ovvero risultati, bilancio in ordine. Non dimentichiamo che abbiamo ceduto giocatori importanti, sono arrivati nuovi calciatori e abbiamo anche cambiato mister. Le difficoltà non mancheranno, stiamo ricominciando un nuovo percorso, in un certo senso. Gli obiettivi restano gli stessi. Non dobbiamo dimenticarci di come hanno iniziato qui a Sassuolo sia mister Di Francesco e, successivamente, mister De Zerbi: è da lì che si deve ripartire e questo sarà il percorso di mister Dionisi, che sono certo ci darà dei buoni risultati».