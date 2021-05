Zoff: «Juve in Champions e Pirlo confermato. Donnarumma, cos’altro ti serve?»

L’ex portiere della nazionale Dino Zoff ha parlato del confronto Champions tra Milan e Juventus di domenica sera e non solo

Ecco le parole di Dino Zoff rilasciate nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

DONNARUMMA – «Il livello medio dei giocatori di oggi è molto più alto dal punto di vista tecnico. Donnarumma ha il mondo aperto davanti a sè, può fare di tutto: la base c’è tutta per un grande avvenire, i miglioramenti dipenderanno da lui. Non penso di fare la morale a Donnarumma se dico che io al suo posto non creerei tanti problemi per un ingaggio maggiore. Giovane, qualità straordinarie, gioca in una grande squadra. Cos’altro serve? Domenica sera in ogni caso non sentirà la pressione del mercato, quando si scende in campo tutto si azzera»

CHAMPIONS JUVE – «Sarebbe molto strano non vedere la Juve tra le prime quattro. Ma credo fermamente nella sua qualificazione in Champions. Ha tanta qualità. Per questo credo che Juve-Milan sia decisiva soprattutto per i rossoneri. Credo poi che si Pirlo raggiungerà l’obiettivo sarà confermato».