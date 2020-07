Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo della Lazio contro il Cagliari: queste le sue parole

«Abbiamo fatto un’ottima gara. Nel primo tempo abbiamo sbagliato la finalizzazione, Cragno ha fatto parate straordinarie. Siamo stati bravi a non disunirci, a rimanere in partita, a rimontare e a vincere, la palla non voleva entrare. Abbiamo l’obiettivo di migliorare il piazzamento visto che abbiamo già raggiunto qualificazione in Champions e Supercoppa, ci sono ancora tre partite a disposizione».