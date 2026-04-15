Inzaghi Al Hilal, dopo il KO contro Mancini ora la panchina traballa! La stagione flop dell’ex Inter: la sua avventura in Arabia è già finita?

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal appare oggi più incerto che mai. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la stagione dell’allenatore piacentino in Arabia Saudita sta assumendo contorni molto simili a quelli vissuti nell’ultima annata alla guida dell’Inter: grandi aspettative, una finale persa contro il Psg e un campionato che sembrava saldamente in mano, ma che si è progressivamente complicato fino a diventare quasi irraggiungibile.

Inzaghi Al Hilal, la delusione più pesante arriva dalla Champions asiatica

Il colpo più duro è arrivato in AFC Champions League, competizione nella quale l’Al Hilal partiva con i favori del pronostico. L’eliminazione contro l’Al Sadd guidato da Roberto Mancini ha rappresentato una battuta d’arresto pesantissima, tanto più per il valore tecnico della rosa saudita e per gli investimenti effettuati dal club. La serata è stata ancora più amara per Inzaghi se si considera che, dall’altra parte, Mancini ha festeggiato non solo il passaggio ai quarti, ma anche il titolo nella Qatar Stars League.

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In casa Al Hilal, invece, il ko continentale rischia di lasciare strascichi profondi. La coppa asiatica era considerata il grande obiettivo e soprattutto l’occasione per rilanciare un finale di stagione che già da settimane aveva fatto emergere dubbi e critiche attorno al lavoro del tecnico italiano.

Inzaghi Al Hilal, anche il campionato complica il destino del tecnico

A rendere ancora più fragile la posizione di Inzaghi è il rendimento in campionato. A gennaio l’Al Hilal aveva accumulato un vantaggio importante, arrivando fino al +7, ma nelle ultime settimane qualcosa si è inceppato. I sei pareggi nelle ultime undici giornate hanno rallentato in modo evidente la corsa della squadra, favorendo la rimonta e poi l’allungo dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Paradossalmente, il dato dell’imbattibilità in campionato non basta a rassicurare l’ambiente: la classifica racconta di una rincorsa sempre più complicata e di un titolo che oggi appare lontano. Anche l’arrivo di Karim Benzema, considerato uno dei colpi più importanti del mercato, non ha prodotto la svolta attesa.

Con ancora un anno di contratto, Simone Inzaghi resta formalmente legato all’Al Hilal, ma il doppio fallimento tra coppa e campionato rischia di aver incrinato in modo pesante il rapporto con il club saudita.