Inzaghi: «Avevamo abituato tutti bene, ma torneremo a vincere» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Udinese: queste le parole del tecnico biancoceleste.

«Avevamo abituati tutti bene, dobbiamo ritornare ad essere così ma sono tranquillissimo. So che quando riavrò i miei giocatori al completo torneremo a vincere come prima del lockdown. Quest’anno abbiamo vinto la Supercoppa, spero di poter tornare in Champions dopo 13 anni. Dopo 20 anni siamo tornati a lottare per uno scudetto, abbiamo vinto tre trofei, quindi questo gruppo non me lo deve toccare nessuno. Poi è normale: dopo aver perso due partite in 11 mesi, ne perdiamo 3 in 15 giorni e facciamo notizia. Questo lo so bene».