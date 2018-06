Riccardo Montolivo potrebbe essere una sorpresa di mercato: il giocatore del Milan è stato accostato al Bologna, anche se la trattativa non sarà facile

Il Milan è impegnato su altri fronti e sta mettendo il mercato in secondo piano, ma arrivano ugualmente voci importanti. Un capitolo da non sottovalutare è quello relativo alle cessioni: Riccardo Montolivo potrebbe essere uno degli esuberi in estate. La novità per il centrocampista si chiama Bologna, dove arriverà a breve un ex del Milan come Filippo Inzaghi. Il rapporto tra i due è buono, questo fa pensare che possa davvero esserci qualcosa tra il centrocampista bergamasco e il Bologna. La trattativa non sarà semplice, dato che l’ingaggio del calciatore milanista non rientra negli standard rossoblu.

Montolivo al Milan guadagna 2,8 milioni di euro e sono troppi pure per Joey Saputo: in rosa il Bologna non va sopra gli 1,8 milioni di Mattia Destro, la cifra richiesta dall’ex atalantino è alta. Eppure ci sono margini perché la trattativa vada a buon fine. C’è la volontà di Inzaghi di fare una squadra importante, c’è la voglia di Montolivo di rilanciarsi dopo un’annata così così, ci sono i soldi di Verdi a dare una mano. Il giocatore potrebbe risolvere col Milan e firmare col Bologna, dato che manca un anno alla scadenza dell’accordo coi rossoneri. Vedremo cosa accadrà, secondo Il Corriere dello Sport ci sono spiragli per la riuscita dell’operazione.