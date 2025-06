Inzaghi, oggi il vertice con la dirigenza dell'Inter: c'è aria di divorzio e l'Arabia lo aspetta...

Inter, possibile il divorzio con Simone Inzaghi: l’Arabia Saudita lo tenta e il tecnico è insoddisfatto di un’aspetto in particolare

Il 3 giugno 2021 Simone Inzaghi veniva ufficialmente annunciato come nuovo allenatore dell’Inter. Oggi, esattamente quattro anni dopo, quella storia sembra prossima alla conclusione. Dopo una giornata di riflessioni, Inzaghi appare sempre più vicino all’Al Hilal, che lo attende con un piano definito: firma del contratto entro domani, trasferimento a Riad e guida del club nel Mondiale per club. Il vertice odierno tra il tecnico e i dirigenti nerazzurri sarà decisivo, come riporta la Gazzetta dello Sport. Se Inzaghi confermerà la volontà di partire, l’Inter si attiverà subito per trovare il sostituto: Fabregas, attualmente al Como, è in pole position, seguito da De Zerbi, attratto dall’idea di allenare i nerazzurri. La dirigenza ha comunque fissato alcuni paletti per un’eventuale prosecuzione: un rinnovo fino al 2027, un ritocco moderato dell’ingaggio e una continuità tecnica senza rivoluzioni, puntando solo a migliorare le seconde linee.

Dal canto suo, Inzaghi è sempre più frustrato dal ruolo di capro espiatorio attribuitogli in caso di insuccesso, e si sente poco valorizzato nonostante gli ottimi risultati raggiunti: due finali europee, uno scudetto e circa 200 milioni generati tra premi e incassi. Tuttavia, il vero spartiacque emotivo potrebbe essere stata la sconfitta in finale contro il PSG, che ha lasciato il segno. L’Inter, dal canto suo, vuole evitare di ripartire con incertezze o strascichi, rischiando di trascinarsi in una stagione con un ciclo ormai logoro. La priorità è avere chiarezza e, in assenza di una scelta netta da parte dell’allenatore, saranno i dirigenti a chiudere il rapporto. In ogni caso, il quadro sarà definito entro 48 ore.