Inzaghi: «Temevo la Roma, sono felice ma è un punto di partenza»

Al termine di Inter Roma, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha analizzato il match e la corsa verso lo Scudetto

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter Roma per esprimere la sua opinione sul match. Ecco le sue parole:

PARTITA – «Sono molto felice della concentrazione. Temevo questa partita che veniva dopo un derby in cui avevamo speso tanto e giocavamo contro una squadra di spessore che non perdeva da tanto. Dovevamo mettere in campo una prestazione di valore e loro sono stati bravissimi».

PRESTAZIONE – «Avevamo contro una squadra che ci pressava e che marcava Brozovic ma ci lasciava entrare Dimarco e nel secondo tempo hanno liberato Skriniar. Però non perdevano da 12 partite e dopo una partita come martedì dovevamo prepararla bene e i ragazzi sono stati bravi a recuperare in fretta, abbiamo fatto una partita da squadra vera. E’ un punto di partenza, siamo dietro e dobbiamo inseguire. Mercoledì abbiamo finalmente la partita con il Bologna e dobbiamo prepararla al meglio».

SCUDETTO – «Oggi in tasca non trovo lo scudetto ma una vittoria importantissima. Siamo in un buon momento e abbiamo raggiunto anche la finale di Coppa Italia, dovremo essere bravi a gestire le energie e vogliamo giocarcela alla grande».

