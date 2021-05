Benevento, Inzaghi: «Vinciamo domenica per giocarci tutto a Torino»

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta

SALVEZZA – «Noi dobbiamo pensare a vincere domenica contro il Crotone, dovremo vincere per forza. Le ultime due gare saranno decisive per la salvezza, stasera siamo stati in partita anche dopo l’inferiorità numerica: il coraggio non ci è mancato, dal punto di vista difensivo è stata una buona partita. Quando si viene a Bergamo, di solito si finisce con l’essere bombardati: oggi a Montipò non è andata così, ha subito pochi tiri in porta oltre ai due gol. Il Torino ha perso 7-0 contro il Milan? Non penso alle altre squadre, devo guardare ai miei giocatori: i granata lottano insieme a noi e allo Spezia, dobbiamo tornare presto alla vittoria».

INVERTIRE LA TENDENZA – «A San Siro abbiamo fatto 10 tiri in porta, contro il Cagliari avete visto tutto quello che è successo. La squadra è venuta qui ha fatto la sua partita, buona dal punto di vista difensivo contro una squadra che ha una grande forza. Su chi facciamo la corsa? Il Benevento. La corsa la facciamo su noi stessi, inutile guardare gli altri. »