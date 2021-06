Inzaghi: «L’Italia ha anima e gioco. Ma c’è chi aspetta lo scivolone»

Filippo Inzaghi, allenatore del Brescia, ha espresso le proprie considerazioni sul cammino dell’Italia a EURO 2020

«C’è una grande atmosfera, speriamo duri. È bello vedere la gente con la maglia azzurra addosso, tutti che lottano per un obiettivo comune. Arriveranno partite difficili, però lo spirito mi piace. L’Italia ha un’anima e un gioco, oggi è rimasta la stessa pur cambiando otto giocatori. Vinciamo l’Europeo? Non lo dico per scaramanzia, tutti aspettano lo scivolone per saltarti addosso. Non c’è l’obbligo di vincere, ma di far tornare la passione agli italiani. E ci sono riusciti».