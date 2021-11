Inzaghi: «Momento ottimo, ma siamo stanchi. Sullo Scudetto...»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Venezia

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Venezia. Le sue dichiarazioni

RECORD GOL FATTI – «Non sapevo di questo record, fa piacere ovviamente».

MATCH – «È un ottimo momento, abbiamo chiuso una settimana importante. Abbiamo fatto una partita di grande personalità, esprimendo un grande calcio. Dovevamo fare il secondo gol prima, questa è l’unica pecca. Perché tenere una partita aperta non va bene, siamo l’Inter. Capisco che ci sono anche gli avversari e noi siamo stanchi, ma va bene così».

FAVORITA SCUDETTO – «A me fa piacere, poi per qualcuno può essere un mettere le mani avanti. Qualcun’altro diceva che doveva essere un anno di transizione, io ho trovato una società che mi sta aiutando in tutto e per tutto con dei ragazzi straordinari. Il primo obiettivo l’abbiamo centrato, fino a fine febbraio possiamo pensare al campionato eccezion fatta per quando andremo a Madrid che faremo la nostra partita».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24