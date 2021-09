Inzaghi: «Se pensiamo che il Brescia va su ogni campo a vincere tutto sbagliamo»

Filippo Inzaghi, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie B contro il Crotone. Le sue parole

Filippo Inzaghi, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match di Serie B contro il Crotone. Le sue parole.

«Bisogna cercare di fare sempre meglio dell’avversario per poter vincere. Giocheremo contro una squadra che lotta per andare in Serie A e ha confermato giocatori di spessore come Benali e Molina. Ci hanno già battuto ai rigori e sappiamo della difficoltà del match, ma noi siamo consapevoli della nostra forza. Nessuno si deve montare la testa perché se pensiamo di andare sui vari campi e non soffrire siamo completamente fuori strada: è un campionato difficilissimo ed è normale andare ad Alessandria e soffrire anche se noi siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo. Ripeto: se pensiamo che il Brescia va su ogni campo a vincere tutto sbagliamo. Dovremo fare grande fatica, solo due squadre sono sopra tutte: Benevento e Parma, noi per portare a casa la pagnotta dovremmo fare grandi prestazioni ed essere squadra anche nei momenti complicati. La chiave è continuare ad allenarsi come i ragazzi stanno facendo ora. La Serie BKT quest’anno è un campionato esaltante e stimolante per giocatori ed allenatori. Abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi, ma ci sono anche gli avversari. Se qualcuno ci deve battere voglio che sia perché è più forte di noi, non perché si sono impegnati più di noi: l’impegno non deve mai mancare. Turnover? Penso a partita per partita. Sono contento di avere tre impegni ravvicinati perché lasciare fuori Andreoli, Capoferri, Perilli o Papetti e Bisoli è difficile. Palacio so bene quello che ci può dare».