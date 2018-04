Lazio blindata, Tare blocca Inzaghi: «Ovunque si gira vede Lotito e me»

Igli Tare e Claudio Lotito non vogliono lasciar andare Simone Inzaghi: il tecnico rimarrà alla Lazio, almeno stando al ds

Igli Tare blinda Simone Inzaghi. Il direttore sportivo della Lazio si sbilancia sul tecnico, a pochi minuti dalla sfida di Europa League contro il Red Bull Salisburgo. «Inzaghi? Ancora è presto per parlare del suo futuro. Stiamo portando avanti un progetto e puntiamo su questo allenatore. Più che bloccato, è bloccatissimo: ovunque si gira vede me o il presidente Lotito» è quanto ha detto il ds laziale ai microfoni di Sky Sport. Parole piuttosto chiare, che testimoniano come la Lazio non abbia la benché minima volontà di privarsi di Simone Inzaghi dalla prossima stagione o in futuro.

Simone Inzaghi ha portato la Lazio in alto e, in questo momento, sarebbe in Champions League con i biancocelesti. Dopo quasi dieci anni i laziali sono pronti a tornare in UCL, ma stasera hanno un appuntamento importantissimo. Dopo il quattro a due dell’andata, Inzaghi e i suoi possono prendersi la semifinale di Europa League. La Lazio risponderebbe a distanza alla Roma, ormai in semifinale di Champions League, e per Inzaghi e Tare sarebbe un grandissimo risultato. E pensare che il tecnico doveva essere Bielsa.