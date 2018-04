Roma, oro Champions: ricavi Uefa aumentati di 49 milioni in un anno

Roma, la qualificazione in semifinale di Champions League è un trionfo anche economico: ricavi Uefa per 77 milioni

L’impresa contro il Barcellona è un trionfo che la Roma festeggia anche oltre il campo. Il passaggio in semifinale di Champions League è infatti una vittoria anche per le finanze del club: come riporta il Corriere dello Sport, da un anno a questa parte, la Roma ha aumentato i proventi Uefa di circa 49 milioni. L’anno scorso, tra playoff di Champions e partecipazione all’Europa League, il club giallorosso incasso circa 22 milioni; quest’anno, con la semifinale di Champions, la società è già sicura di avere entrate per 77 milioni.

Grazie alle semifinali della massima copetizione europea, enteranno nelle casse della Roma altri 7,5 milioni. Una cifra che va ad aggiungersi a quanto già guadagnato nel percorso Champions per un totale di 38,2 milioni. Poi, un’altra voce importante: il botteghino. Finora, in cinque partite casalinghe di Champions, la cosietà ha incassato 12,6 milioni, con un picco di 3,6 incassati martedì sera per la gara contro il Barcellona. in attesa della semifinale, che garantirà una cifra ancira più elevata.