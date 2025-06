Iraq-Corea del Sud: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Al-Shaab andrà in scena la sfida tra Iraq-Corea del Sud: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Al-Shaab di Baghdad si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Iraq-Corea del Sud. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Iraq (5-4-1): A. Hassan, Saadoon, Tahseen, Ojaimi, Maknzi, Ali; M.Mohammed, Bayesh, Amyn, K.Mohammed; A. Hussein.

Corea Del Sud (4-3-3): Seung-Gyu Kim; Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Kyung-Won Kwon, Jin-Su Kim; Woo-Young Jung, In-Beom Hwang; Hee-Chan Hwang, Jae-Sung Lee, Heung-Min Son; Ui-Jo Hwang.

Orario e dove vederla in tv

Iraq-Corea del Sud si gioca alle ore 20:15 di giovedì 5 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma ONEFOOTBALL. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.