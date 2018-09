Isco e Ceballos in coro: «Ronaldo? Non ci manca»

I due giocatori del Real Madrid snobbano Cristiano Ronaldo: «Ci sono tanti giocatori che segnano al posto suo»

Da Madrid sembra si stia alzando un coro, direzione Torino. E’ il coro dei giocatori del Real Madrid che non sentono la mancanza di Cristiano Ronaldo. Ultimi a snobbare il fenomeno portoghese sono Dani Ceballos e Isco. Entrambi infatti dal ritiro della nazionale spagnola sono tornati su un tema caldo in Spagna quasi quanto in Italia lo è quello Quando segnerà CR7?. Isco ha detto: «Per adesso stiamo giocando molto bene, quei giocatori che nella scorsa stagione non facevano tanti gol, ne stanno segnando tanti. Per adesso ne stiamo facendo a meno, ma a Cristiano auguro comunque il meglio. Con lui avevi 40/50 gol assicurati a stagione, ma anche senza di lui stiamo facendo molto bene».

Della sua stessa opinione, Dani Ceballos: «Ha avuto sempre un buon rapporto con i compagni. Ora lui non è più qui, ma restiamo un grande club. Le 40 reti di CR7 non ci sono più, ma ci penseranno gli altri a segnarle. Benzema, Asensio e Bale stanno facendo un lavoro straordinario. Si sono caricati la squadra sulle spalle e il loro grande apporto si sente». Un gol del portoghese contro il Real Madrid in Champions, potrà forse far cambiare idea ai due spagnoli.