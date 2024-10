Isole Faroe-Lettonia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Tórsvøllur andrà in scena la sfida tra Isole Faroe-Lettonia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Olympiastadion di Torshavn si giocherà la sfida di Nations League tra Isole Faroe-Lettonia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Isole Faroe (4-3-3): Reynatrod; Benjaminsen, Faero, A. Edmundsson, Davidsen; G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Sorensen; M. Olsen, J.Edmundsson, Agnarsson. Ct: Ericson.

Lettonia (4-4-1-1): Matrevics; Balodis, Tobers, Jagodinskis, Zelenkovs; Jurkovskis, Saveljevs, Varslavans, Ciganik; Ikaunieks; Gutkovskis. Ct: Nicolato.

Orario e dove vederla in tv

Isole Faroe-Lettonia si gioca alle ore 20:45 di domenica 13 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.