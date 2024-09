Israele-Italia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Bozsik Arena andrà in scena la sfida tra Israele-Italia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Bozsik Arena di Budapest si giocherà la sfida di Nations League tra Israele-Italia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Simon.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Fagioli, Ricci, Pellegrini, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.

Orario e dove vederla in tv

Israele-Italia si gioca alle ore 20:45 di lunedì 9 settembre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai 1. Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e Now TV.