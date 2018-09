Italia-Albania Under 21, amichevole in programma martedì 11 settembre 2018 a Cagliari: dove vederla in streaming e diretta tv

Italia-Albania Under 21: gli azzurrini guidati dal ct Luigi Di Biagio sfidano i parietà albanesi in amichevole. La gara è in programma martedì 11 settembre 2018 alle ore 18,30 alla Sardegna Arena di Cagliari: per l’Under 21 azzurra è la prima partita nello stadio cagliaritano, un’occasione per mettersi alle spalle la brutta sconfitta patita giovedì scorso nell’amichevole in casa della Slovacchia (3-0). Nella marcia di avvicinamento agli Europei 2019, che si giocheranno in Italia nel prossimo giugno, gli azzurrini affronteranno successivamente, sempre in amichevole, il Belgio a Udine giovedì 11 ottobre.

L’amichevole Italia-Albania Under 21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 2 con collegamenti a partire dalle ore 18,15. Sarà poi possibile seguire la gara anche in streaming su pc, tablet e smartphone su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app e il sito RaiPlay. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili in diretta testuale sul nostro sito con ampio pre-partita.

Italia-Albania, probabili formazioni

La formazione di Di Biagio potrebbe subire diverse variazioni rispetto a quella che ha affrontato la Slovacchia; azzurrini probabilmente in campo con un 4-3-3 formato da Audero in porta, Calabria, Luperto, Mancini e Pezzella in linea difensiva. A centrocampo, l’unica conferma potrebbe essere quella di Locatelli, affiancato da Murgia e Pessina. In attacco, si va verso l’impiego del tridente composto da Vido, Cutrone e Parigini.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Scuffet; Calabria, Luperto, Mancini, Pezzella; Murgia, Locatelli, Pessina; Vido, Cutrone, Parigini. Commissario tecnico: Luigi Di Biagio.

PROBABILE FORMAZIONE ALBANIA UNDER 21 (4-2-3-1): Selmani; Kryeziu, Maloku, Tafa, Hakaj; Bare, Ramadani; Abazaj, Selahi, Seferi; Hebaj. Commissario tecnico: Alban Bushi.