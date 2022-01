Italia, allarme Spinazzola: non rientra ancora e playoff a serio rischio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il recupero dall’infortunio di Spinazzola pare più complicato del previsto e ora rischia di non esserci nei playoff per il Mondiale con l’Italia

Il recupero dalla rottura del tendine d’Achille di Spinazzola è più complicato del previsto. Il calciatore non è ancora in condizione e la visita a domicilio a Roma del professor Sakari Orava è stata rinviata di qualche settimana. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il rientro dell’esterno potrebbe arrivare non più a febbraio ma addirittura a marzo.

Si complicherebbe in questo modo la presenza di Spinazzola ai playoff per il Mondiale con la maglia dell’Italia. Un grosso problema per Mancini che sperava di avere la sua freccia sulla sinistra come arma in più per conquistare il pass per Qatar 2022.