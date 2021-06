Italia Austria a Wembley, l’ambasciatore: «Londra si sta riprendendo»

Trombetta, ambasciatore italiano a Londra, ha parlato in vista di Italia-Austria, match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020

«La città si sta lentamente riaprendo dopo mesi molto difficili, anche se c’è un po’ di timore per l’aumento dei casi di variante Delta. Io conto di essere sugli spalti sabato sera a fare il tifo, purtroppo nessun residente in Italia può venire allo stadio visto l’obbligo dei 10 giorni di auto-isolamento. Noi però siamo più di 700mila, sono 500mila gli italiani residenti nel Regno Unito già registrati sullo schema post-Brexit. La Nazionale sta giocando molto bene, sembra una squadra di club per il gruppo e l’affiatamento che dimostra in campo. C’è un grande entusiasmo perché questa squadra sa trasmetterlo, si vede molto la mano di Mancini che ha fatto un grande lavoro».