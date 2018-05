Tra un allenamento e l’altro i due attaccanti dell’Italia, Mario Balotelli e Lorenzo Insigne si sono resi protagonisti di alcuni divertenti siparietti pubblicati poi sui social.

Dopo un lungo periodo di assenza Mario Balotelli è tornato a far parte della rosa azzurra. Lo ha fatto con la voglia di imporsi, di ricominciare, di ripartire da zero. Mario lo sta facendo con gioia e spensieratezza. Sembra aver trovato in Lorenzo Insigne il giusto compagno di giochi. Proprio i due attaccanti azzurri si resi protagonisti di alcune divertenti storie Instagram. Nei post social si vede Insigne intento a cantare alcuni brani del suo repertorio neomelodico. Testimonianze che fanno sentire anche ai tifosi l’ambiente sereno in cui l’Italia che sta per nascere sta lavorando. Non manca la professionalità ai due attaccanti. Nel momento degli allenamenti è visibile l’impegno di entrambi. Mario sembra quello che ci portò alla finale di Euro 2012, Lorenzo ripropone le brillanti giocate viste durante gli ultimi campionati.

I ricordi che portano a Brasile 2014 fanno ancora male. Ma Mario sa bene che è giusto lasciarsi il passato alle spalle. L’opportunità concessagli dal nuovo commissario tecnico Roberto Mancini è molto preziosa. Sa che il modo corretto per tornare a stupire è ricominciare da capo, sfruttando al meglio le tre amichevoli che lo impegneranno nei prossimi giorni. Sembra sereno Mario, al Nizza ha ritrovato l’entusiasmo e l’ambiente giusto per ripartire. Lo scorso campionato si è reso protagonista mettendo a segno 26 gol tra Ligue 1, Champions League ed Europa League. Insigne è stato protagonista del bel gioco messo in campo dal Napoli di Sarri. L’appuntamento per la nazionale è per lunedì 28 maggio, dove Balotelli, Insigne e compagni affronteranno l’Arabia Saudita.