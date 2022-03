Italia, Balotelli: «Sotto porta sono bravino, con me almeno un gol si faceva»

Mario Balotelli ha parlato della mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale, lanciando anche qualche provocazione

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale.

NIENTE MONDIALE – «Sono stato molto male per la mancata qualificazione. Non è questione della convocazione con la Macedonia o la Turchia, il Mondiale era a dicembre. La possibilità di andare c’era comunque, non è che pensavo si fossero chiuse le porte. Ho perso una possibilità importante pure io. Vedere l’Italia fuori dal Mondiale fa male».

GOL – «Io manco quando si perde, prima dell’eliminazione nessuno lo diceva. Però avendo visto la partita ci sono state tante occasioni, io sotto porta sono bravino. Le partite così, se metti un giocatore o un altro, non per forza le vinci. Non è che se c’era Mario vincevamo, però c’erano buone possibilità per fare un gol».

MANCINI – «A Mancini gli voglio bene. Sono felicissimo che lui rimanga. In pochi anni ha già vinto un Europeo. Ci sta che la gente sia delusa, ma non puoi dimenticare che in poco tempo ha ottenuto una vittoria non scontata».