Italia, Bonucci: «Sarà una bella partita, importante fare bene»

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Italia

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Italia.

POLONIA – «Sarà importante fare bene per continuare la strada intrapresa. Sarà una bella partita e noi vogliamo tornare in Italia con i tre punti. Sarà emozionante essere accolti di nuovo dai tifosi. Gli stadi vuoti sono un’anomalia. In Italia ne entrano ancora pochi».

SZCZESNY – «Lui è sempre molto sereno, la mette sempre sul ridere. Apprezzo questo suo modo di vivere la vita. Mi ha detto che loro vogliono vincere, io gli ho risposto che anche noi vogliamo la stessa cosa».

LEWANDOWSKI – «Oggi è il miglior attaccante al mondo. Se avessero assegnato il Pallone d’Oro, lo avrebbe vinto. Dovremo sbrigare un grosso lavoro per fermarlo».