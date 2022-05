Conferenza stampa Chiellini: «Addio all’azzurro senza rimpianti»

Giorgio Chiellini, difensore della Juve, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano per dare il suo addio alla Nazionale

«Io credo nel destino. Nel 2006 ero parte del gruppo, ma poi giustamente non andai in Germania. Nel 2010 e nel 2014 abbiamo vissuto Mondiali deludenti ma ci sono stati… Volevo cambiare la mia storia coi Mondiali, ma purtroppo non ce l’ho fatta. Al contrario, gli Europei li ho sempre vissuti da protagonista e l’ultimo l’abbiamo vinto. Non ho rimpianti. Mi sto godendo le ultime settimane, prima alla Juventus e poi con la Nazionale»

