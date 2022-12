Italia, ecco la nuova maglia da trasferta firmata Adidas – 📷

Maglia bianche con venature marmoree in azzurro: ecco la seconda maglia dell’Italia con la nuova sponsorship dell’Adidas

Il sito esperto di sportwear, Footy Headlines, ha svelato come sarà la prossima maglia da trasferta dell’Italia, prodotta dall’Adidas.

Come per la prima maglia, anche in questo caso si presenta un tema di venature marmoree. Nel caso della maglia da trasferta si tratta della classica maglia bianca con venature azzurre.