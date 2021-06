Roberto Mancini attende l’esito degli esami di Giorgio Chiellini: intanto gli azzurri scendono in campo per un’amichevole

Roberto Mancini aspetta l’esito degli esami per Giorgio Chiellini. Il difensore azzurro si è infortunato al 24′ della gara contro la Svizzera ed oggi, come riporta Sky Sport, si è sottoposto a degli esami strumentali a Firenze. Mancini attende il suo ritorno per gli ottavi dato che difficilmente scenderà in campo contro il Galles.

Intanto oggi in programma un’amichevole per coloro che non sono scesi in campo contro la Svizzera: appuntamento alle 18 contro la Cremonese Primavera.