Italia femminile, Bonansea: «Dispiace per il pari, ora una gara da dentro o fuori»

Barbara Bonansea ha parlato a Rai Sport dopo l’1-1 in Italia femminile-Islanda.

LE PAROLE – «Le scelte le fa il mister e ha visto altre più in forma. Spiace aver solo pareggiato perché abbiamo avuto molte occasioni per vincere, ma ora c’è un’altra partita da giocare e affrontare con ancora più fame. C’è stata ancora un po’ di sfortuna, ma non dobbiamo regalare più nulla perché è una gara da dentro o fuori».