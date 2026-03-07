Italia Femminile Danimarca 1-1, pari tra i rimpianti per le Azzurre di Soncin: ecco com’è andata la sfida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali

L’Italia rinvia ancora una volta il proprio appuntamento con la vittoria. Nella seconda partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Brasile, la nazionale pareggia 1-1 contro la Danimarca. Il match disputato allo stadio Menti di Vicenza lascia molto amaro in bocca alla formazione guidata in panchina da Soncin.

L’andamento della gara sembrava inizialmente favorevole. Dopo lo 0-0 della Svezia in trasferta contro la Serbia, l’Italia aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Martina Piemonte. Le padrone di casa stavano pregustando una giornata ideale per la classifica. La frazione inaugurale è stata a tinte azzurre, pur con qualche piccola difficoltà nel creare la giusta superiorità numerica sulle corsie esterne e nel trovare il varco decisivo negli ultimi sedici metri.

Nella ripresa lo scenario è inaspettatamente cambiato. Al minuto 63, la Danimarca ha siglato l’1-1 con Olivia Holdt, entrata sul rettangolo verde da soli due minuti. La rete è arrivata dopo una lunga e insistita pressione offensiva, rappresentando la seconda vera chance per le ospiti dopo il calcio di rigore calciato sul palo da Pernille Harder al minuto 49.

A tre punti dalla vetta dopo aver giocato due match casalinghi, Soncin ha commentato l’attuale situazione sportiva guardando con fiducia ai futuri impegni.

SOGNO MONDIALE – «Chiaro che in un girone così ristretto ogni risultato diventi determinante, ma siamo ancora in corsa: la squadra è viva, sogna di andare in Brasile e questo pomeriggio lo ha dimostrato. Vuole arrivare a giocarsi la possibilità di qualificarsi al Mondiale fino all’ultimo secondo dell’ultima partita.»

Le prossime tappe cruciali per il percorso delle ragazze sono già fissate sul calendario: martedì 14 e sabato 18 aprile l’Italia sfiderà in trasferta la Serbia e poi la Danimarca. Occorrerà assolutamente dimostrare una maggiore concretezza per centrare l’ambita qualificazione.