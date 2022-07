Italia femminile, Sabatino: «Vogliamo i quarti di finale»

Le parole di Daniela Sabatino in vista della sfida dell’Italia femminile contro il Belgio: «Siamo felici di avere Cernoia di nuovo con noi»

Daniela Sabatino ha parlato in conferenza stampa in occasione della partita dell’Italia femminile contro il Belgio, decisivo per l’accesso delle azzurre ai quarti di finale dell’Europeo. Di seguito le sue parole.

«Siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio e sono certa che ci faremo trovare pronte, questa volta dovremo approcciare la partita nel modo giusto, mettendo subito in campo le nostre qualità senza concedere nulla, solo così riusciremo a ritrovare l’Italia che tutti hanno potuto ammirare in questi ultimi anni.

Finora abbiamo creato tanto senza però riuscire a concretizzare, nei prossimi due giorni lavoreremo su questo aspetto per arrivare pronte all’appuntamento di lunedì. Serve una reazione immediata: vogliamo i Quarti di finale e siamo felici di avere Cernoia di nuovo con noi, è molto importante per questo gruppo e farà di tutto per riuscire a scendere in campo».