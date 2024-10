Italia, Frattesi: «Con Spalletti un rapporto di odio e amore, ma lo ringrazio per questa cosa…»

Le parole di Davide Frattesi, centrocampista dell’Italia e dell’Inter, sul suo rapporto con Luciano Spalletti. Tutti i dettagli in merito

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Vivo Azzurro TV del suo rapporto con Luciano Spalletti nell’Italia.

SPALLETTI – «La prima volta in ritiro il mister mi ha detto ‘di te ho tanta stima, ma sarai il giocatore a cui romperò più le scatole’. Per cui scherzosamente dico che con lui c’è un rapporto di odio-amore. Se un allenatore ti sta addosso vuol dire che vuole farti migliorare, e io con lui sono migliorato».

TANTI GOL – «Penso che il mio segreto sia stato quello di avere sempre fame. Anche con un talento non smisurato, attraverso il lavoro e la voglia si può arrivare ovunque. La Nazionale da bambino la vivevo come un sogno, un qualcosa di eccezionale. Oggi la vivo cercando di dare delle gioie importanti a quei bambini che una volta eravamo noi. Ultimamente non ci siamo riusciti, ora stiamo lavorando per potergliele dare».