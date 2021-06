Italia Galles, Bagni: «L’occasione giusta per testare Verratti»

Salvatore Bagni ha parlato della situazione del centrocampo dell’Italia in vista del match contro il Galles

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, in una intervista a Il Mattino ha parlato del centrocampo dell’Italia in vista della partita contro il Galles.

«Col Galles può essere l’occasione giusta per far rifiatare Locatelli e testare la condizione di Verratti che è sempre stato un elemento importantissimo per l’Italia di Mancini. Locatelli nel Sassuolo fa girare la squadra, sta crescendo e imparando a lanciarsi negli spazi. Verratti ama di più giocare tanti palloni che va a prendere davanti alla difesa. Hanno anche le caratteristiche per giocare insieme, ma al momento Jorginho è indispensabile, come Barella. Sapevo che Locatelli poteva essere una delle piacevoli sorprese ma ora che torna a piena disposizione Verratti, per Mancini non sarà una scelta facile».