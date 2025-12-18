Italia, parla il ct Gattuso: «L’obiettivo è chiaro: il Mondiale! Bartesaghi in azzurro? Ecco cosa penso»

Italia, parla il commissario tecnico Gennaro Gattuso: «L’obiettivo è chiaro: il Mondiale! Bartesaghi in azzurro? Ecco cosa penso»

L’Al-Awwal Park si accende con le parole di un doppio ex d’eccezione: Gennaro Gattuso. Presente a Riad in veste di Commissario Tecnico dell’Italia, “Ringhio” ha presentato Napoli-Milan come un duello tattico di altissimo livello. A suo avviso, la mano di Massimiliano Allegri emerge chiaramente nell’organizzazione difensiva rossonera, trasformata in un fortino difficile da scardinare. In una gara secca, la capacità del tecnico di preparare la fase di non possesso potrebbe rivelarsi decisiva contro l’impeto della squadra di Conte, rendendo ogni occasione da gol pesante come un macigno.

Uno dei temi centrali affrontati da Gattuso è stato quello della valorizzazione dei giovani italiani. Tra i nomi più citati, Davide Bartesaghi, capace di scalare rapidamente le gerarchie grazie a un rendimento costante che lo ha reso un serio candidato per la maglia azzurra. Il CT ha sottolineato come Allegri stia gestendo con equilibrio l’inserimento dei ragazzi del vivaio, offrendo loro spazio in contesti internazionali e confermando la bontà del progetto tecnico milanista.

Guardando al futuro, Gattuso ha ribadito l’obiettivo Mondiale come priorità assoluta. Pur con pochi italiani tra i titolari, il CT invita a non “piangersi addosso”: il Milan resta un serbatoio di mentalità e professionalità, utile alla crescita dei talenti futuribili. Profili come Gabbia, attualmente fermo ai box, e Ricci sono monitorati con attenzione, perché per Gattuso ciò che conta non è il numero di italiani in campo oggi, ma la loro crescita costante sotto la guida pragmatica di Allegri.

